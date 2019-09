Die Pfarreiengemeinschaft Hofheim veranstaltet am Freitag, 27. September, ab 18 Uhr im Pfarrheim in Goßmannsdorf ein Fest der Wertschätzung. Eingeladen sind alle, die sich in den einzelnen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft ehrenamtlich engagieren, vom Mesner bis zur Blumenschmückerin, von der Gottesdienstbeauftragten bis zum Austräger. Anmeldungen sind erbeten und noch bis Montag, 23. September, im Pfarrbüro in Hofheim möglich. red