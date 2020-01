Wertholz im eigenen Wald erkennen

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Lichtenfels-Staffelstein veranstaltet am Samstag, 18. Januar, um 10 Uhr am Wertholzlagerplatz bei Strullendorf eine Infoveranstaltung. Es werden die Submissions- und Versteigerungsergebnisse besprochen und eine Holzsortierübung durchgeführt. Ziel soll es sein, anhand von praktischen Beispielen potenzielles Wertholz im eigenen Wald zu erkennen und Qualitäten richtig einzuschätzen. Die Informationsveranstaltung beginnt am Lagerplatz des Laubholzes der WBV Lichtenfels-Staffelstein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09571/73563. red