Werte sind ihnen wichtig

Abgeschlossene, laufende und geplante Sanierungsmaßnahmen, die sportliche Situation der Abteilungen und die Neubesetzungen im Vorstand bildeten die Schwerpunkte der Hauptversammlung des TSV Neuensorg. Für ihr langjähriges und beispielgebendes ehrenamtliches Engagement wurde Fußballabteilungsleiter Bernd Guthseel und Frank Engel, der 15 Jahre als Spielleiter der zweiten Mannschaft fungierte, mit Präsenten gedankt, ebenso den ehemaligen langjährigen Aktiven Andreas Brade und Patric Bauer. Nach 26 Jahren als Hauptkassier schied Walter Friedrich aus dem Amt, der bereits zuvor vier Jahre als Stellvertreter fungierte. Als Hauptkassier war er ein wichtiger Ansprechpartner und zeichnete sich durch seine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft aus. Aufgrund seiner herausragenden Verdienste in verantwortlicher Position wurde Friedrich zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein Plädoyer

"Wie ihr alle wisst, haben wir im letzten Jahr einen großen Schritt in Richtung Fertigstellung unserer Flutlichtanlage gemacht", leitete Vorsitzender Bernd Slotosch seinen Bericht ein. "Hierfür wurden viele ehrenamtliche Stunden erbracht. Nach Abschluss dieser Maßnahme soll die Renovierung der Platzdrainage folgen. Die Kosten für beide Vorhaben werden vom Bayerischen Landessportverband mit je 20 Prozent gefördert", sagte Slotosch. Hinzu kämen von der Gemeinde Weidhausen 1660 Euro für die Flutlichtanlage und 2030 Euro für die Drainage. Slotosch zeigte auf, dass durch die Kameradschaft im Verein einiges möglich und der TSV für die Zukunft gut gerüstet sei. Die Mitglieder seien eine starke Gemeinschaft, die nach Werten lebe, auch wenn nicht alle frei von Fehlern seien. Gerade in der heutigen Zeit sei scheinbar alles sagbar und daraus resultierend offensichtlich alles machbar. Hemmschwellen würden immer weiter herabgesetzt, um eigene Ziele rücksichtslos und ohne Respekt vor Amt und Würde durchzusetzen. "Umso wichtiger ist es, dass wir uns unserer ureigenen Aufgabe immer wieder bewusst werden, zu vereinen, Interessen zueinander zu bringen und Inklusion zu leben", betonte Slotosch. Dazu gehörten auch die zwei fundamentalen Grundwerte menschlicher Anstand und gegenseitiger Respekt. Was in der jüngeren Vergangenheit in den Fußballstadien und auch zu oft auf den Dorfsportplätzen erlebt werde, habe nichts mehr mit Leidenschaft für eine Sache zu tun, sondern sei zum Teil kriminell.

Innerhalb kurzer Zeit erhielt der 263 Mitglieder starke Verein einen Zuwachs von 15 Neumitgliedern. "Der TSV ist nicht nur Sport, sondern vermittelt Werte und verliert nicht die Bodenhaftung", sagte Bürgermeister Markus Mönch. Er freue sich, dass alle an einem Strang zögen. "Der TSV ist hier im Ort eine Marke", betonte Mönch.

Alexandra Kemnitzer