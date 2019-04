Werte im Wandel - was gibt Orientierung?

Politik bewegt den Alltag, daher gehört Politik auch genau da hin, nämlich in den Alltag und dahin, wo Menschen sich treffen.Der politische Stammtisch von Bündnis 90/Die Grünen bringt in wechselnder Runde Menschen zusammen, die ihre Ideen einbringen wollen und an Austausch interessiert sind. Das Thema am Donnerstag, 18. April, lautet "Werte im Wandel - was gibt heute Orientierung". Beginn ist im Münchner Hofbräu um 19 Uhr. red