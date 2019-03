Werte für den weiteren Weg

Eine kreative Reise über zwölf Stationen, so charakterisierte Werner Brendel seine Werte- und Persönlichkeitserziehung. Nun setzte er diese Reise in seinem zweiten Vortrag am Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium Kulmbach mit den Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe fort. Dem Schulleiter des MGF, Horst Pfadenhauer, liegt die Wertevermittlung sehr am Herzen. "Wertebildung ist ein elementarer Bestandteil für den weiteren Lebens- und insbesondere für den späteren Berufsweg."

In der ersten Veranstaltung ging es bereits um die Wirkung der eigenen Ausstrahlung, den ersten Eindruck, Höflichkeit und Wertschätzung gegenüber Mitmenschen sowie um die Wichtigkeit des genauen Zuhörens, Hinsehens und der selbstsicheren Positionierung der eigenen Meinung.

Im zweiten Vortrag nahm Werner Brendel seine Zuhörer mit auf die Reise über die nächsten drei Stationen. Anhand zahlreicher Beispiele und gemeinsamer Übungen wurde die Wichtigkeit von Kreativität und flexiblem Denken bewusst gemacht. Auch einschränkende Glaubenssätze, die auf die Persönlichkeitsentwicklung einwirken, wurden thematisiert. Denn das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen sowie eine Setzung förderlicher Ziele legen die Grundsteine für persönliches Glück und Erfolg.

Brendel führt diese Werteveranstaltung mit Unterstützung der regionalen Sparkassen oberfrankenweit durch. red