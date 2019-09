Werte an Kinder weitergeben

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt ein zum Familienbildungswochenende vom 25. bis 27. Oktober im Jugendbildungshaus "Haus am Knock", Teuschnitz. Unter dem Thema "Was mir wertvoll ist - Wie kann ich das an meine Kinder weitergeben?" wird an diesem Wochenende der Frage nachgegangen, wie es gelingen kann, die eigenen Überzeugungen, Wert- und Lebensvorstellungen an die Kinder weiterzugeben und gleichzeitig Spielräume für deren Persönlichkeitsentwicklung freizulassen.

Referieren werden Lisa Rebhan, Bewegungs- & Entspannungspädagogin, Yvonne Müller, Ernährungsberaterin, und Landvolkseelsorger Pfr. i.R. Ewald Thoma zu den Themen "Mit Füßen und Ohren sehen", "Schmecken soll's - wichtige Themen rund um die Kinderernährung" und "Glauben wir in zehn oder 20 Jahren noch? Glaubensweitergabe an Kinder". Parallel gibt es eine Betreuung für die Kinder. red