Werner Thein führt auch weiterhin SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus

Werner Thein (Maroldsweisach) bleibt für die nächsten zwei Jahre Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus im Unterbezirk Rhön-Haßberge. Dieser umfasst den Bundestagswahlkreis Bad Kissingen mit den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld. Bei der Hauptversammlung in Haßfurt-Augsfeld gab es nur wenige Veränderungen im Vorstand.

Im Mittelpunkt standen Rückblicke und das Programm des laufenden Jahres. In seinem Rechenschaftsbericht über die vergangenen zwei Jahre konnte Werner Thein zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen nennen, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Bad Kissingen. So fanden ein Treffen mit dem Seniorenbeirat in Haßfurt, Besuche im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Knetzgau und im Haus Waldenfels in Bad Brückenau und zwei Theaterbesuche in Maßbach statt. Fahrten gingen nach Forchheim und Coburg, wo die 60plus-Mitglieder auch zu Informationsgesprächen in den Rathäusern gefangen wurden. An den Treffen des 60plus-Kreisverbandes Bad Kissingen mit dem Maßbacher Bürgermeister Matthias Klement (CSU) und seinem Wildfleckener Kollegen Geld Kleinhenz (PWW) nahmen auch zahlreiche Mitglieder aus dem ganzen Unterbezirk teil. Diese Treffen mit Bürgermeistern finden seit Jahren im Landkreis Bad Kissingen statt, die Parteizugehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Sehr informativ für alle Teilnehmer war der Besuch des telemedizinischen Zentrums in Bad Kissingen.

"Bei der Bundestagswahl 2017 waren wir zum Beispiel zum Plakatieren stark gefragt, aber das Wahlergebnis hat uns erschüttert", kommentierte Werner Thein, und "auch die Landtagswahl 2018 hat keine Besserung gezeigt". Sein Vorgänger August Werner dankte Thein für seine Arbeit und freute sich darüber, dass die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus nach wie vor sehr aktiv ist. "Wenn alle Arbeitsgemeinschaften im Unterbezirk und Bezirk so aktiv wären wie wir, wäre es besser", meinte er.