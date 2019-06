Am Mittwoch, 5. Juni, findet um 19 Uhr eine Gemeinderatssitzung im Rathaus statt. Zu Beginn erfolgt die Verleihung der Ehrenmedaille der Gemeinde an Werner Knoth. Anschließend wird über die Sanierung von Gehweg und Parkflächen in der Dorfstraße Unterlangenstadt beraten. che