Werner Jung ist seit 40 Jahren ein Sozialdemokrat

Einen würdigen Rahmen bildete die vorweihnachtliche Feier der SPD Ortsvereins Lautertal, um mit Werner Jung ein Mitglied zu ehren, das seit 40 Jahren der SPD angehört.

In seiner Laudatio stellte der SPD-Landtagsabgeordnete und Coburgs früherer Landrat Michael Busch heraus, dass es immer wieder die Sozialdemokraten sind, die das soziale Herz in der Bundesrepublik am Schlagen halten.

Ortsvereinsvorsitzender Martin Rebhan (links) zollte dem Geehrten seinen höchsten Respekt für dessen Treue zur Partei. Mit Blick auf die derzeitige Situation der SPD meinte Rebhan, dass hier viel schlecht geredet wird und dass vieles was die SPD geleistet hat einfach untergeht.

Als "schlimm" bezeichnete er es, wenn Aussagen getroffen werden, dass eine Kandidatur auf der künftigen SPD Gemeinderatsliste einem persönlich schaden würde. "In welcher Welt leben wir, wenn SPD Kandidaten verunglimpft werden", fragte Rebhan kritisch. reb