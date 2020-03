Werner Grafwallner ist Ehrenmitglied

Die Auszeichnung von Ullrich Rochholz und Siegfried Sack mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durch Kulmbachs Oberbürgermeister und Bezirkstagspräsident Henry Schramm prägte die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ober-/Unterzettlitz. In Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste und seiner unermüdlichen Arbeit für seine Heimatwehr trug der Wehrvorsitzende Armin Rochholz unter dem zustimmenden Beifall der Versammelten Werner Grafwallner die Ehrenmitgliedschaft an.

Großes Lob

"Unsere Wehren vor Ort leisten Großartiges. Wir schätzen die Arbeit unserer Ehrenamtlichen zutiefst und wissen, dass sie im Notfall für uns alle da sind. Dafür meinen großen Dank auch an die Feuerwehr Ober-/Unterzettlitz und für das kommende Jahr Gottes Segen bei allen Einsätzen", sagte Oberbürgermeister Henry Schramm.

Schriftführer Werner Lanzendörfer verlas das Protokoll der vorjährigen Hauptversammlung, das genehmigt wurde. Kassier Walter Novak zeigte den Versammelten geordnete Wehrfinanzen an und Kassenprüfer Christoph Rochholz bescheinigte dem Schatzmeister eine tadellose Arbeit.

In seinem Jahresbericht bezifferte 2. Vorsitzender Uwe Martin die aktuelle Mitgliederzahl auf 41 Personen, darunter zwölf Aktive, zwei Ehrenkommandanten und acht Ehrenmitglieder.

Aus den Aktivitäten des Vorjahres ragten die Ausrichtung Pfingstfeuers und die Dreitagesfahrt in den Spreewald heraus. Neben dem Grillfest im Mai ist ein Tagesausflug geplant. Auch stehen wieder die Besuche zu runden Geburtstagen der Mitglieder ab 65 Jahren an. Kommandant Kurt Lanzendörfer ging auf die beiden Einsätze 2019 ein, vor allem den Großbrand in Katschenreuth. heuer ist der Besuch des Kreisfeuerwehrtags geplant. kpw