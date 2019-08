Werner feiert mit dem Club Meisterschaft

Der Königsberger Klaus Werner ist mit den AH-Fußballern des 1. FC Nürnberg süddeutscher Meister geworden. Werner wohnt in Königsberg, spielt aber seit 2000 in der Altherrenmannschaft des Clubs Fußball. In dieser Zeit hat er zusammen mit seinem Team im Raum Nürnberg schon unzählige Meisterschaften und Turniere gewonnen, aber der Titel eines süddeutschen Meisters fehlte noch in der Sammlung. Als es nun in Mögeldorf um diesen Titel ging, war die AH des Clubs erfolgreich, worauf die Spieler in diesem Alter sehr stolz sind. Dem Turnier in Mögeldorf ging die bayerische Meisterschaft in Landshut voraus, die der FCN gewann und dabei unter anderen den FC Bayern München mit 1:0 besiegte und somit die Qualifikation für die "Süddeutsche" erreichte. Hier traf die Nürnberger auf Hassia Bingen, eine Kreisauswahl Hersfeld-Rotenburg und die SG Stadelhofen. Die AH des FC Nürnberg ging ungeschlagen als Sieger aus diesem Turnier hervor. Für Werner ein wahrlich schöner Erfolg in seiner langen Karriere als Fußballer. sn