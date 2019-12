Werner Eberth bietet Restbestände an

Kreisheimatpfleger Werner Eberth bietet am Freitag, 13. Dezember, von 11 bis 12 Uhr Restbestände seiner Veröffentlichungen an. Es handelt sich um einige Exemplare des 1996 erschienenen Buches "Ausgeführte Bauten von Architekt Ritter", von "Karl von Hess" (1835 Erbauer des Hotels des heutigen Hotels "Victoria") sowie um "Das Kurtheater in Bad Kissingen Band 1" und sein Buch "Die Säkularisation 1802/03". Erhältlich ist auch die neue Veröffentlichung "Zarin Marie von Russland". Die Restbestände liegen im Modehaus Ludewig in der Damenabteilung zum Erwerb bereit. sek