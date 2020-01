Werner Brummer: Feuerwehrmann mit Leib und Seele vollendet 90 Jahre

Kürzlich vollendete Werner Brummer in Ludwigsstadt sein 90. Lebensjahr. Sein größtes Hobby war die Ludwigsstadter Wehr, für die er während seiner aktiven Dienstzeit alles stehen und liegen gelassen hat. Auch als langjähriger Wegewart erwarb er sich große Verdienste.

Der Jubilar ist seiner schönen Heimatstadt stets treu geblieben. Aus der langjährigen Ehe mit seiner im Jahr 2017 gestorbenen Ehefrau Edith gingen die Töchter Barbara und Gerlinde sowie die Söhne Roland und Wolfgang hervor. Die beiden hatten sich einst bei einem Tanz im ehemaligen "Posthotel" in ihrem Wohnort Lauenstein kennengelernt. Mittlerweile komplettieren jeweils vier Enkel sowie Urenkel die große Familie, die Werner Brummer über alles geht.

Der Jubilar, der viele Dinge des täglichen Lebens noch selbst erledigt, kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. Er erlernte den Beruf des Zimmermanns, den er ab einem Alter von 14 Jahren fast ein halbes Jahrhundert lang mit großer Freude ausübte. Bis zu seinem Ruhestand war er bei der Firma Eichhorn beschäftigt. Auch in seinem schmucken Eigenheim, seinem Elternhaus, hat der begeisterte "Holzwurm" viele Baumaßnahmen selbst umgesetzt. Hier wohnt auch sein Sohn Wolfgang mit seiner Familie.

Bis zum Erreichen der Altersgrenze war der Jubilar mit Leib und Seele aktiver Feuerwehrmann der örtlichen Wehr. Aufgrund seiner großen Verdienste ernannte diese den Ludwigsstadter, der seit 1947 Mitglied ist, bereits 1998 zum Ehrenmitglied. Die Ehrenmitgliedschaft hat er auch bei der Ortsgruppe des Frankenwaldvereins, für die er 31 Jahre lang als Wegewart tätig war. Langjähriges Mitglied ist er zudem bei der (früheren) Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden, der er seit 1946 angehört.

Noch immer zeigt der Senior großes Interesse am städtischen Geschehen in der Rennsteiggemeinde, insbesondere auch an den zahlreichen Bauprojekten. Gerne sitzt er auf seiner großen erhöhten Terrasse mit einem schönen Ausblick auf "sein" Ludwigsstadt.

Für die Stadt Ludwigsstadt und stellvertretend für den Landkreis Kronach gratulierte Bürgermeister Timo Ehrhardt, der ihm noch viele Jahre bei bester Gesundheit wünschte. hs