Werner Bauer nun Ehrenvorsitzender des Blasmusikvereins

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des Blasmusikvereins (BMV) Bischberg wurden die Weichen für die künftige Arbeit des Vereins gestellt. Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden Werner Bauer im vergangenen Herbst legte Zweite Vorsitzende Maria Steger die Aktivitäten des geschäftsführenden Vorstands dar.

Kassierin Renate Heinz bezeichnete das vergangene Jahr in finanzieller Hinsicht als "durchaus erfolgreich".

Für die Jugendleitung berichtete Susanne Stark, dass die Präsentation des BMV am Bischberger "Tag der Vereine" auf große Resonanz gestoßen sei. Im Januar bot die Jugendleitung einen Kinonachmittag für den Nachwuchs an, der sehr gut angekommen sei.

Stellvertretend für den Nachwuchsbeauftragten Wolfgang Reiser gab Renate Heinz bekannt, dass zahlreiche Kinder in den Bläserklassen, der Juniorband und der Concert-Band aktiv seien. Allerdings erweise es sich nach wie vor als schwierig, die Kinder langfristig an die Kapelle zu binden, was nicht zuletzt auch auf schulische Belastungen zurückzuführen sei. Erfreulich sei, dass alle Teilnehmer der D1-Theorieprüfung Anfang Februar diesen Leistungstest bestanden hätten.

Dirigent Mathias Zweyer berichtete, dass der Verein neben den beiden Konzerten im Oktober und zu Weihnachten unter anderem auch bei der Fürther Michaeliskirchweih vertreten gewesen sei. Vor allem die Konzerte seien von hoher musikalischer Qualität gewesen. Auch in diesem Jahr werde das Jahreskonzert im Oktober stattfinden.

Werner Bauer wurde nach fast 30-jähriger Vorstandstätigkeit einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zum 60-jährigen Bestehen des BMV sind einige Aktivitäten geplant, neben dem Ehrungsabend Ende März auch ein Überraschungsausflug für Musiker und Mitglieder. Auch das Jubiläum 25 Jahre Partnerschaft mit dem Musikverein Denklingen soll gewürdigt werden. Außerdem wird der BMV heuer zum 60. Mal den Bischberger Wallfahrerverein nach Gössweinstein begleiten.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Renate Heinz, Zweite Vorsitzende Susanne Stark, Dritter Vorsitzendder Roland Wildner, Kassierer Jan Richter, Schriftführerin Corinna Münzel, Jugendleiterinnen Anna Steger und Veronika Zweyer, Beiräte Sabine Bräutigam, Wolfgang Müller, Wolfgang Reiser, Sandra Schilling und Maria Steger. Kassenprüfer Werner Bauer und Günter Will. red