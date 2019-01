Werkzeuge werden aus einem Fahrzeug geklaut

Vermutlich im Lauf des Wochenendes hat ein Unbekannter in Eltmann aus einem abgestellten Sprinter Werkzeuge entwendet. Als Diebesgut fielen dem Täter Bohrhämmer, Sägen und weitere hochwertige Maschinen im Gesamtwert von über 1500 Euro in die Hände. Der Sprinter war auf einem Firmengelände in der Industriestraße abgestellt. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt, Ruf 09521/9270.