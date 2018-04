Werkzeuge und Kamera werden gestohlen

Mit Gewalt brach ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag an der Schleuse in Viereth das versperrte Zufahrtstor zu einem Wochenend-Grundstück auf. Aus einer Hütte ließ der Eindringling dann einen Werkzeugkoffer sowie eine Wildkamera im Wert von 150 Euro mitgehen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei für Bamberg-Land in Verbindung zu setzen, Ruf 0951/9129310.