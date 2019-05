Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter auf einer Straßenbaustelle in Eggolsheim in einen Bauwagen eingedrungen und haben aus Werkzeugcontainern diverse Werkzeuge gestohlen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 3400 Euro. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.