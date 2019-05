Werkzeug und Maschinen gestohlen

In den Tagen um den Maifeiertag wurde in eine Halle im Gewerbegebiet Buchrasen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Motorsägen, eine Flex und weiteres, hochwertiges Werkzeug. Die Beute hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die zwischen 30. April und 2. Mai am Buchrasen auffielen, entgegen. pol