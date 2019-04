Werkstoff Porzellan

In der Sammlung Ludwig im Alten Rathaus findet am morgigen Mittwoch ein Künstlergespräch mit der Porzellankünstlerin Christiane Toewe in ihrer Ausstellung "transluzent" statt. Beginn ist um 19 Uhr. Porzellan ist ein schwieriger, spröder, lebendiger Werkstoff, um den jeder Künstler ringen muss - das ist heute nicht anders als in der Pionierzeit des europäischen Porzellans in Meißen, die man in der Sammlung Ludwig erleben kann. "Christiane Toewe lotet Grenzen aus, probiert, was technisch geht, spielt mit der Zerbrechlichkeit des hauchdünnen Scherbens", heißt es in der Ankündigung. red