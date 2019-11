Werkstatttüren sind geöffnet

Zum "Tag des Schreiners" sind am 9. und 10. November die Werkstatttüren der Schreinerei"Die Holzwerkstatt" in Hammelburg geöffnet. Am Samstag besteht von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellung zum Thema "Altes Holz und junger Wein" und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf geht an "Sternstunden", teilen die Verantwortlichen mit. sek