Zum 5. Mal findet im Kloster Maria Bildhausen am 6. und 7. Juli die Werkstätten-Messe "Einkaufstage" statt. 14 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen präsentieren ein umfangreiches Sortiment an Dekorationsartikeln, Holz- und Spielwaren, Kerzen und Duftkerzen. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Sommerfest los. sek