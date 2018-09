"Werkstattgespräch" zur Kinderbildung im Landkreis

Der von der CSU-Landtagsfraktion für die Kindertagesstätten zuständige Fachpolitiker und hiesige Landtagsabgeordnete Steffen Vogel lädt alle Mitarbeiter von Kindertagesstätten, alle Trägerverantwortlichen, Kommunalpolitiker und interessierten Eltern zu einem "Werkstattgespräch Kinderbildung und -betreuung in Bayern und im Landkreis Haßberge" am morgigen Mittwoch um 19 Uhr nach Haßfurt in den Pfarrsaal an der Stadtpfarrkirche ein. Als zusätzlicher Gesprächspartner hat der Vorsitzende des Caritasverbandes Unterfranken, Domkapitular Clemens Bieber, sein Kommen zugesagt. Domkapitular Bieber ist Vorsitzender des Bundesverbandes Katholischer Tageseinrichtungen in Deutschland. Über die Trägervereine in den Kommunen ist die Caritas der größte Träger von Kindertagesstätten im Landkreis.

MdL Steffen Vogel betont, dass weniger lange Reden im Mittelpunkt des Abends stehen sollen, sondern die Anregungen der Gäste. Vogel selbst ist seit Jahren Vorsitzender des Trägervereins in Obertheres. red