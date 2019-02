Zu einem Werkstattgespräch mit den Ausstellungsmachern der Präsentation "13 Führerscheine - Dreizehn jüdische Schicksale" laden der Aktionskreis Kronacher Synagoge und das Evangelische Bildungswerk am morgigen Donnerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr in die Synagoge in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße in Kronach ein. Kurator Manfred Brösamle-Lambrecht und einige Schüler seines Praxisseminars Geschichte berichten dabei über ihre aufwendigen Nachforschungen, die zur Kenntlichmachung der Lebensläufe der jüdischen Mitbürger nötig waren, denen im Jahr 1938 der Führerschein entzogen wurde. red