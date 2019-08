Wo die Gefahren von Cyberkriminalität liegen und wie man sich schützen kann, darüber informiert der Experte Julian Krautwald von SEC Consult Interessierte beim Werkstattgespräch am Mittwoch, 14. August. Beginn ist um 16 Uhr, Veranstaltungsort ist in der Designwerkstatt. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Gelegenheit zum Austausch und zum Networking. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.designwerkstatt-coburg.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. red