Werkstatt für Kreative

Der Mehrgenerationentreff Förtschendorf lädt am Montag, 11. Februar, um 14.30 Uhr zum nächsten Treffen ein. Es steht unter dem Motto "Kreativwerkstatt". Im Schulungsraum des BRK können sich hierzu alle Strick-, Häkel- und Nähfreudigen einfinden, um in geselliger Runde kreative Handarbeiten anzufertigen.

Der Mehrgenerationentreff unter Leitung von Claudia Käfferlein-Scherbel hat sich an der Sternstunden-Aktion "Wir Helfen Kindern" beteiligt. Dafür waren Papiersternchen gebastelt worden. Die Organisatorin der Benefizaktion, Sabine Krombholz, hat sich nun für die Teilnahme bedankt. "Für alle, die sich mit Herz, Geschick und Ideen engagiert haben, ist es die schönste Belohnung, dass mit den Spenden wieder ganz vielen Kindern aus großer Not geholfen werden kann", schrieb sie. Sie gebe den Dank gerne an alle weiter, die mit ihren Basteleien zum Erfolg beitrugen, so Claudia Käfferlein-Scherbel. Alleine auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg seien über 177 000 Euro gesammelt worden, wozu auch die Förtschendorfer beigetragen hätten. Vielleicht entsteht ja am 11. Februar eine ähnlich schöne Idee. eh