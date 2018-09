Werkstatt Frey lädt zur Ausstellungseröffnung

In der Werkstatt Frey im Klingenweg 2 in Pettensiedel wird ab Sonntag, 16. September, die Ausstellung "Wasserlandschaften" von Fritz Schuber gezeigt. Eröffnung ist am Samstag, 15. September, um 11 Uhr. Am Sonntag, 16. September, werden zudem von 11 bis 17 Uhr im Garten Kaffee und Kuchen serviert. Die Landschaftsaquarelle können dann bis Sonntag, 28. Oktober, zu folgenden Öffnungszeiten besichtigt werden: Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Feiertags ist geschlossen. red