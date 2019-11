Werksfeuerwehr übte in Ebern

Eine Einsatzübung absolvierte die Werksfeuerwehr der Firma Valeo in Ebern. Wegen einer angenommenen Rauchentwicklung im Verwaltungsgebäude war die Truppe laut Unternehmensangaben alarmiert worden. Es galt, so das Szenario, einen Brand zu bekämpfen und das Gebäude zu evakuieren. Mit den Löscharbeiten wurde begonnen; zügig und ruhig begaben sich die Mitarbeiter zum vorgesehenen Sammelpunkt. Gleichzeitig wurde die Drehleiter für eine eventuelle Rettung von Personen in Stellung gebracht. Dies war glücklicherweise nur eine nicht angekündigte Evakuierungsübung für Werksfeuerwehr und Mitarbeiter. Den unbedenklichen "Rauch" hatte eine Nebelmaschine erzeugt. Foto: Valeo