Die Pfarrei lädt am Sonntag, 30. September, um 16 Uhr zu einem Orgelkonzert in die Pfarrkirche St. Michael ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver Schnitzer, Isfried Kayser und weiterer Komponisten. Organist ist Sebastian Freitag, Dekanatskirchenmusiker aus Paderborn. Er studierte an der Hochschule für Musik in Detmold die Fächer Katholische Kirchenmusik und Orgel bei den Professoren Gerhard Weinberger, Martin Sander und Tomasz Adam Nowak. 2017 schloss er seine Studien mit dem Konzertexamen im Fach Orgel ab. Meisterkurse unter anderem bei Edgar Krapp, Michael Radulescu und Wolfgang Zerer ergänzten die Ausbildung. Von 2011 bis 2013 wirkte er als Interims-Domorganist am Hohen Dom zu Paderborn. CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie Konzerte als Organist und Continuospieler runden seine Tätigkeit ab. red