Das Vokaloktett Octavians gastiert in der Morizkirche am Sonntag, 20. Oktober. Das Ensemble aus Jena singt Werke von Bach und Mendelssohn bis Beatles und Springsteen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit Cultur im Contakt statt. Eintrittskarten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts oder an der Abendkasse. red