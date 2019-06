Werke voller Inspiration

"Die Drei - Kunst im Museum" heißt die Sonderausstellung im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld (Kreis Bayreuth) vom 7. Juni bis zum 6. Oktober. Gezeigt werden Arbeiten von den regional bekannten Künstlern Milada Weber, Erich Müller und Harald Hubl.

Nach mehreren erfolgreichen Sonderausstellungen zu geschichtlichen und volkskundlichen Themen widmet sich das Regionalmuseum nach vielen Jahren wieder der Kunst. Die drei Forchheimer Künstler Müller, Weber und Hubl stellen ihre Arbeiten gemeinsam in Tüchersfeld aus. Die Schaffensbreite der drei Künstler ist groß.

Der Kunstmaler Erich Müller (geb. 1939) zeigt Werke, die von seinen vielen Reiseerlebnissen inspiriert wurden. Dabei handelt es sich um Landschaftsbilder und figürliche Darstellungen in den verschiedenen Techniken Öl, Acryl und Aquarell. Müller selbst beschreibt seine Zielsetzung mit den Worten: "Natur, Architektur, Menschen - mit Farbe und Form in meiner Bildsprache den Betrachtern Gesehenes und Erlebtes vermitteln".

Die 2018 mit dem Kulturpreis des Landkreises Forchheim ausgezeichnete Kunstmalerin Milada Weber (geb. 1950) präsentiert in der Ausstellung einen breiten Querschnitt ihrer Arbeiten in klassischen und abstrakt-experimentellen Techniken, in Aquarell und Acryl. Ihre Inspiration zieht die Künstlerin aus dem Alltag und aus Reisen. Die künstlerische Sprache von Weber ist dabei abwechslungsreich und spannend. Immer wieder fordert sie mit ihren Arbeiten den Betrachter heraus, sie neu zu entdecken.

Harald Hubl (geb. 1949), der ehemalige Leiter der Studienwerkstätten für Radierung an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, stellt in der Ausstellung fränkische Landschaften in Verbindung mit Brauchtum und Kultur aus. Hubls Bilder sind mit Aquarell- und Temperafarben gemalt. red