Werdende Eltern bekommen Rat von der Volkshochschule

Die VHS (Volkshochschule) Haßberge weist auf fünf Kurse hin. Sie finden in Knetzgau und Ebelsbach statt. Anmeldung ist nötig: online unter www.vhs-hassberge.de oder bei der örtlichen VHS.

"Schwanger - alles klar?" ist der Titel einer Informationsveranstaltung für Schwangere und werdende Eltern, die die Volkshochschule Knetzgau in Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Haßfurt anbietet. Termin ist Montag, 2. März, 18 Uhr, im alten Rathaus Knetzgau. Die beiden Referentinnen sind Karin Martini und Irene Wenzel-Hinterstößer.

"Englisch sprechen macht Spaß!" Ein Kurs der Volkshochschule Knetzgau bietet Englisch für den Urlaub. Vor der Urlaubsreise die Englisch-Kenntnisse aufzufrischen ist sicher empfehlenswert. Für den Kurs findet eine Vorbesprechung mit Kursleiterin Lilly Baumgartner statt; der Termin ist am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im alten Rathaus in Knetzgau. Kursstart ist am Dienstag, 10. März. Für Schüler der fünften bis siebten Klasse ist ebenfalls ein Kurs geplant, und zwar ab dem 7. März.

"Gönnen Sie sich eine entspannte Auszeit und nehmen Sie bei der VHS Ebelsbach Tipps für den (Familien-)Alltag mit!", heißt es in Ebelsbach. Kursleiterin Roswitha Amend stellt ab Montag, 2. März, das autogene Training vor. Ab Dienstag, 3. März, geht es ebenfalls an vier Terminen um die progressive Muskelentspannung, wie die VHS weiterhin mitteilte. red