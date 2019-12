Werden Dürren bald auch hier Normalität?

Was haben die tägliche Busfahrt zur Schule, der Shoppingtrip zum Weihnachtsmarkt in Kronach und die Rodungsbrände im tropischen Regenwald in Peru mit dem Platzen von Gasbläschen im Gletschereis der Arktis zu tun? Alle drei sind Ausdruck unserer Mobilität und unseres Konsums, die dramatische Folgen auch an weit entfernten und entlegenen Orten der Welt haben. Aber nicht nur dort - sondern auch bei uns in Oberfranken.

Globale Zusammenhänge

Die globalen Zusammenhänge unseres Handels und die Auswirkungen auf das Klima wird der Mikrometeorologe Christoph Thomas von der Universität Bayreuth verdeutlichen. Er studierte und promovierte in der Geoökologie und forschte und lehrte zehn Jahre in den USA, bevor er nach Bayreuth zurückkehrte. Seine Forschungen in der Mikrometeorologie untersuchen Luftströmungen und den damit verbundenen Energie- und Massenaustausch in natürlichen Ökosystemen, vor allem in Wäldern.

Bei seinem Vortrag in Kronach wird er die ursächlichen Zusammenhänge zwischen Antrieb und Folgen der Klimakatastrophe beleuchten und welche menschengemachten Veränderungen welche Folgen wo haben.

Als Leiter der Mikrometeorologie in Bayreuth wird er Veränderungen des Klimas in Oberfranken am Beispiel von Messungen der Lufttemperatur und des Niederschlags erläutern. Hitzewellen und Starkregen gehören zu den extremen Wettereignissen, die als Folgen der Welterwärmung zu sehen sind. Thomas wird darüber informieren, ob Dürren bald auch bei uns Normalität werden, und welche Folgen der Wassermangel für die Trinkwassergewinnung und die Landwirtschaft hat.

Zu dem Vortrag von Christoph Thomas lädt das Klimabündnis Kronach am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in der Synagoge in Kronach ein. red