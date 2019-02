Werden die Anwohner zur Kasse gebeten oder nicht?

Die Stadtratssitzung am morgigen Mittwoch im Harmoniesaal am Schillerplatz (16 Uhr) birgt Zündstoff: Auf der Tagesordnung stehen die derzeit in Planung befindliche Baumaßnahme St.-Getreu-Straße und gegebenenfalls weitere Abstimmungen. Da bei der Beschlussfassung des Stadtrates am 16. Januar nach Ansicht der Bürgerinitiative (BI) St.-Getreu-Straße Bamberg einige Fakten und Situationen unvollständig und falsch dargestellt waren und seitdem entscheidende Klärungen vonseiten der Landespolitik erfolgten, fordert die BI nun eine erneute grundlegende Information und Diskussion der Problematik und eine Korrektur der damaligen Abstimmung.

In der Mitteilung der Bürgerinitiative heißt es: "Es ist unverständlich, wie es damals zu der Auffassung kommen konnte, dass der Stadtrat angeblich alternativlos die gefasste Entscheidung fällte. Die einzelnen Fraktionen betonten, dass sie die Problematik der Unverhältnismäßigkeit in der finanziellen Belastung, der Ungleichbehandlung von Bürgern in gleichen Situationen, der Ungerechtigkeit aufgrund von willkürlichen Entscheidungen und der fehlenden Transparenz bei der Kommunikation mit den Bürgern sehr wohl sähen. Aber es bliebe nach der Darstellung der Verwaltung eben nichts anderen übrig, so zu entscheiden, wolle man definitiv drohenden Klagen der oberen Behörden gegen die Verwaltung und gegen den Stadtrat wegen Untreue im Amt verhindern.

Die Verantwortung für diese Situation sahen die Fraktionen und die Verwaltung explizit bei der bayerischen Landespolitik. Andere Optionen waren aber möglich und sie sind nach politischen Klärungen auf Landesebene heute noch klarer möglich. Dies zeigt auch, dass andere bayerische Kommunen mittlerweile Planungen auf Eis gelegt haben bzw. aktuell keine Entscheidungen in Bezug auf sog. Ersterschließungen durchführen".

Daher, so die Bürgerinitiative weiter, müsse gefragt werden, ob die Beteiligten ihren Pflichten zur gewissenhaften und vollständigen Information und zur verantwortungsvollen Abwägung ausreichend nachgekommen seien, "als sie trotzdem eine nochmalige Verhandlung nach erweiterter Klärung bzw. eine Bearbeitung im Stadtratsplenum per Abstimmung verweigerten." red