Werdegang und Verabschiedung

Werdegang Michael Krammer studierte in Würzburg und Mainz Theologie. Im Jahr 2000 wurde er zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in Kleinostheim, Bad Kissingen, Amorbach, Kitzingen und Sulzfeld am Main. 2005 wurde er Pfarrer von Kothen und Motten. Aus diesen Gemeinden wurde 2010 die Pfarreiengemeinschaft "Maria Ehrenberg Kothen". 2010 wurde er Dekanatsbeauftragter für Ökumene, interreligiösen Dialog und Weltanschauungsfragen im Dekanat Hammelburg. 2012 wurde er zum Dekan ernannt. Im selben Jahr übernahm er die Aufgabe als Pfarradministrator in Bad Brückenau und 2013 die Leitung der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Georg - Bad Brückenau". Im Jahr 2016 führte er die Pfarreien in Motten und Bad Brückenau zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammen. Zum 1. Dezember übernimmt Krammer die Pfarreiengemeinschaft "Heiliger Sebastian, Eßleben".

Verabschiedung Am kommenden Sonntag, 11. November, wird Michael Krammer verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche von Bad Brückenau. Der Bad Brückenauer Kirchenchor sowie der Mottener Gesangverein Liederkranz gestalten die Feier. Anschließend gibt es einen Empfang im Pfarrheim mit der Möglichkeit der persönlichen Verabschiedung von Dekan Michael Krammer. uli