Werde ein Superheld

Die Jugendbildungsstätte Volkersberg hat für den Selbstbehauptungskurs "Werd' ein Superheld" am Mittwoch, 3. Oktober, noch freie Teilnahmeplätze. In dem Kurs lernen Kinder von acht bis zwölf Jahren mit Spielen, Mutproben und Theorieteilen, wie sie sich in Gefahr- und Bedrohungssituationen sinnvoll verhalten sollten. Anmeldungen: www.volkersberg.de oder Tel.:

09741/913 200. sek