Werbung für die Wehrkirche

Geht es nach dem Heßdorfer Gemeinderat, wird schon bald an der A 3 auf die Wehrkirche Hannberg hingewiesen. Das Gremium befürwortete einen Bürgerantrag zur Aufstellung eines entsprechenden Kulturschildes an der Autobahn. Den Antragstellern Thomas Willert und Stefan Reinmann ist aufgefallen, dass immer wieder braune Kulturschilder auf Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäler sowie touristische Attraktionen oder Naherholungsgebiete hinweisen. So befinden sich im hiesigen Bereich bereits Hinweisschilder für das "Karpfenland Aischgrund", "Erlangen Medizin- uund Universitätsstadt" und "Herzogenaurach Technologie und Sport".

Die beiden stellten deshalb den Antrag, dass auch in Höhe Heßdorf touristische Hinweisschilder mit der Wehrkirche Hannberg an der Ausfahrt Erlangen-West (je eines in jeder Richtung) aufgestellt werden sollen. Die Antragsteller boten an, sowohl für die Begründung der kulturellen Bedeutung der Wehrkirche als auch für mehrere Designvorschläge für ein mögliches Schild gerne zur Verfügung stellen.

Die Aufstellung dieser Schilder bedarf allerdings noch der verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Autobahndirektion Nordbayern. Dort will die Gemeinde jetzt um Umsetzung ihres Wunsches bitten. sae