mangersreuth.inFranken.de

Werbung für die Grundrente

Die Grundrente war Thema bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Kulmbach-Mangersreuth in der Awo-Begegnungsstätte "Siedlerglück" am Rasen. Vorsitzender Klaus Einsiedler bezifferte in sein...