Werbetafeln kommen doch

Ortstafel wird verlegt



mdb



Am Ortsausgang von Maßbach in Richtung Volkershausen dürfen nun doch zwei großformatige Werbetafeln angebracht werden.Der Marktgemeinderat nahm die Klage gegen die Baugenehmigung des Landratsamtes Bad Kissingen zurück, da ab der Einmündung "am Heidig" eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometer pro Stunde eingerichtet wird.Außerdem wird die Ortstafel vor die Einmündung der Straße "am Perlengarten" verlegt. Der Marktgemeinderat hatte das Baugesuch der Sirius GmbH aus Heerbrugg (Schweiz) im Januar noch abgelehnt.Marktgemeinderat Diethard Dittmar ( SPD ) fürchtete eine Verschandelung der Landschaft und Bürgermeister Matthias Klement CSU ) wies seinerzeit darauf hin, dass an dieser Stelle noch 100 Kilometer pro Stunde gefahren werde, wodurch die Autofahrer abgelenkt würden. Das Landratsamt allerdings stimmte zu, wogegen die Marktgemeinde geklagt hatte.