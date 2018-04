Werbetafel weg: Hinweise erhofft

In der Zeit von Sonntagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 8.30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter die Werbetafel eines Tattoo-Studios in der Kapellenstraße. Die Tafel war über dem Eingang befestigt und wurde abgerissen. Dadurch wurde das Dach beschädigt. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf circa 40 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol