Werbetafel beschmiert

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen eine Werbetafel in Zeil mit grüner Farbe beschmiert. Die Werbetafel ist an einem Holzzaun angeschraubt, der die Schrebergärten gegenüber der Oskar-Winkler-Straße in Zeil umgrenzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro beziffert.