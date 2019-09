Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Samstag, 21. September, 19 Uhr bis Sonntag, 22.9., 8 Uhr, in der August-Ullrich-Straße in Elfershausen mit einer Glasflasche ein beleuchtetes Werbeschild eingeworfen. Hierbei entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol