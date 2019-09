In der Zeit von Mittwoch bis Samstag wurde ein an einem Pkw-Anhänger angebrachtes Werbebanner gestohlen. Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt auf dem Schotterparkplatz neben der Lauterer Kreuzung. Mit dem Werbebanner sollte auf die Veranstaltung "MDR Jump Dance Night" aufmerksam gemacht werden, die am Samstag, 21. September, in Sandberg stattfindet. Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtiges beobachtet haben sich bei der hiesigen Dienststelle unter Tel. 0971/714 90 zu melden. Das Banner hat einen Wert von 150 Euro. pol