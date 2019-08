Wer zieht das goldene Ticket?

Zum Geburtstag gibt es selbstverständlich etwas Besonderes, das sich die WSCO (Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH) in Kooperation mit dem Stadtmarketing Coburg ausgedacht hat: Am 200. Geburtstag von Prinz Albert, am Montag, 26. August, verlost die WSCO in der Tiefgarage Albertsplatz einen 200-Euro-Parkgutschein. In einer Pressemitteilung erklärt die WSCO das Prozedere: An der Einfahrt zieht jeder Nutzer ein Parkticket aus dem Automaten. An diesem Tag wird darunter auch ein ganz besonderes sein - ein goldenes Ticket, das per Zufall an einen Fahrer/eine Fahrerin ausgegeben wird. Diese Person kann sich über einen Gutschein im Wert von insgesamt 200 Euro für die Parkhäuser Mauer, Post, Zinkenwehr und die Tiefgarage Albertsplatz in Coburg freuen. red