Wer wird Stadtmeister der Freizeitfußballer?

Am Sonntag, 12. Januar, findet in der Halle des Gymnasiums Herzogenaurach die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft für Freizeitfußballer statt. Wie die Kolpingsfamilie Herzogenaurach mitteilte, nehmen wieder elf Mannschaften an dem Turnier teil. Die Vorrundenspiele beginnen um 8.30 Uhr, das Finale wird gegen 17.45 Uhr anfangen. red