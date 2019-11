Wer wird Stadtmeister der Freizeitfußballer?

Die Fußballer der Kolpingfamilie Herzogenaurach laden ein zur Hallenfußball-Stadtmeisterschaft für Freizeitfußballer am Sonntag, 12. Januar. Gleichzeitig ist es auch das 39. Kolping-Hallenfußballturnier. Gespielt wird in der Turnhalle des Gymnasiums am Burgstaller Weg. Der Sieger spielt auch wieder bei der Hallenfußball-Vereins-Stadtmeisterschaft 2020 mit. Teilnahmeberechtigt sind alle Herzogenauracher Freizeit-Fußballmannschaften, auch Altherrenmannschaften, die sich bis spätestens Donnerstag, 2. Januar, beim Veranstalter anmelden - bei ihm können auch die Regeln erfragt werden. Die Gruppenauslosung für das Hallenfußballturnier findet am 4. Januar um 17 Uhr im Gasthaus "Altes Backhaus" in Herzogenaurach statt. Anmeldeunterlagen können per E-Mail an fuchsfamily@gmx.de bei Erich Fuchs angefordert werden. red