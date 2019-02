Wer wird Oberfrankens Band des Jahres?

Die R.I.O.!-Bands 2019 stehen in den Startlöchern: "The King's Old Pelvis" aus Bamberg, "Groove Control" aus Bayreuth, "Counting Sheep" aus Hof und "Monkey Circus" aus Lichtenfels gehen ab dem 22. März gemeinsam auf Clubtour durch ganz Oberfranken. Jede der vier teilnehmenden Bands hat sich beim Vorentscheid in ihrer Region gegen die Konkurrenz durchgesetzt und sich so einen Platz bei der R.I.O.! - Clubtour ergattert.

Der Auftakt am 22. März , 20 Uhr, findet im "Struwwelpeter" in Kronach statt. Vier weitere Stationen in ganz Oberfranken stehen auf dem Programm: am Samstag, 23. März, in Lichtenfels ("Paunchy Cats", 20 Uhr), am Donnerstag, 28. März, in Bamberg ("Sound-n-arts", 20.30 Uhr), am Freitag, 29. März, in Bayreuth ("Das Zentrum", 20 Uhr) und am Samstag, 30. März, in Hof ("Alter Bahnhof", 20 Uhr).

Der Eintritt zu allen Konzerten der R.I.O.!-Clubtour ist frei. Jede der vier R.I.O.!-Bands hat die Chance auf den Titel "Oberfrankens Band des Jahres 2019". Die Besucher der einzelnen Veranstaltungen sind nach jedem Konzert dazu aufgerufen, per Voting für ihren Favoriten abzustimmen. Der Sieger wird nach dem letzten Konzert in Hof bekanntgegeben.

Aus Bamberg dabei sind "The King's Old Pelvis". Das Trio (Schlagzeug, Bass, Gitarre) aus der Domstadt hat sich im Jahr 2013 gegründet und formt seitdem seinen eigenen Sound. Die Lieder klingen eigenständig, ohne dabei einen bestimmten Stil wirklich neu erfinden zu wollen. Manchmal ist die Musik sperrig oder steht kurz vor dem Zerreißen, wird aber immer wieder von poppigen Melodien zusammengehalten. Dynamik ist wichtig. Genre-Grenzen eher weniger. Leises gelingt am Besten bedrohlich. Lautes wirkt immer.

R.I.O.! - Rock in Oberfranken ist ein Projekt des Bezirks Oberfranken zur Förderung junger Bands in der Region. Die Sieger der Regionalentscheide gehen im Frühjahr gemeinsam auf Clubtour. red