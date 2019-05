Wer wird neuer Dart-Stadtmeister?

Die Dart-Stadtmeisterschaften des DC Gipsy in Ebern stehen an. Als Termine warten auf die Feierabend-Darter die Freitage, 7. und 14. Juni, sowie die Samstage, 8. und 15. Juni, jeweils von 19 bis 22 Uhr. Sondertermine sind nach Vereinbarung möglich. An allen Tagen findet sowohl der Einzel- als auch der Teamwettbewerb für Damen, Herren und Jugend statt. Voranmeldungen sind nicht nötig, für eine gewisse Vorplanung aber erwünscht (Sportwart Rainer Dreßel, Telefon 09531/5517). Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Spiellokal ist das Vereinsheim des DC Gipsy. di