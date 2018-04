Wer wird der neue Schachkönig?

red



In Eggolsheim wird am Samstag das 4. Eggerbach-Regnitz-Aisch-Turnier (ERA-CUP) ausgetragen. Veranstalter ist der Schachclub Eggerbachtal. Dazu sind alle Hobby- und Vereinsspieler aus Altendorf, Buttenheim, Eggolsheim und Hallerndorf zum lockeren Breitenschachturnier in die Mittelschule eingeladen. Das Turnier findet ab 13.15 Uhr statt. Anwesenheitspflicht und Anmeldungen von Kurzentschlossen ist um 13 Uhr. Die Mitgliedschaft beim SC Eggerbachtal ist nicht erforderlich. Gastspieler können auf Anfrage auch teilnehmen. Gespielt werden fünf Runden Schnellschach nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von jeweils 30 Minuten je Partie und Spieler.Infos gibt es beim Vorsitzenden Georg Petersammer ( petersammer.georg@t-online.de , Telefon 0175/3386487) oder unter