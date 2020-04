Wer wird 2. Bürgermeister in der Stadt?

Die Coronapandemie hat die Kommunalpolitik in Bad Brückenau nahezu lahmgelegt. Im Hintergrund aber wird um die wichtigsten Posten verhandelt. Offen war nach der Stichwahl am 29. März zunächst, wer 2. Bürgermeister werden würde.

Der aktuelle Stellvertreter der Bürgermeisterin, Jürgen Pfister (PWG), hat Anspruch auf das Amt erhoben. Er hatte bei der Stadtratswahl am 15. März mit 2412 Einzelstimmen die größte Zustimmung der Bürger erhalten.

Aber auch der unterlegene Bürgermeisterkandidat und PWG-Fraktionssprecher Dirk Stumpe signalisierte Interesse. Bei der Stadtratswahl lag er nur 76 Einzelstimmen hinter Pfister. Bei der Stichwahl hätten ihn immerhin 42,7 Prozent der Bürger, die ihr Wahlrecht genutzt hatten, gern als Bürgermeister gesehen.

Inzwischen schuf die PWG Fakten. In einer Telefonkonferenz habe die Fraktion das Thema beraten. "Da hat man mir das Vertrauen ausgesprochen", berichtet Pfister. Die PWG werde ihn also als Stellvertreter des neuen Bürgermeisters Jochen Vogel (CSU) vorschlagen. Ob er es auch wird, darüber wird der Stadtrat letztendlich entscheiden. Auch Stumpe steht hinter dieser Entscheidung. Fraktionssprecher wolle er auf jeden Fall bleiben. In der ersten Sitzung des neuen Stadtrats, die am 12. Mai stattfinden wird, möchte er einen Antrag stellen.

Es solle ein Ausschuss ins Leben gerufen werden, der sich der Stadtentwicklung widmet. Auf dieses Thema wolle er sich in den nächsten Jahren voll konzentrieren. Auch Dieter Seban (CSU) würde gern 3. Bürgermeister bleiben. "Ich würde das wieder machen, wenn das Gremium dem Vorschlag folgt", sagt er.

Die neue CSU-Fraktion hat sich laut Heike Kötzner, Stadträtin und Vorsitzende des Ortsverbands, bereits telefonisch besprochen. Demnach wird Heribert Übelacker Fraktionsvorsitzender der CSU. Der bisherige Sprecher Karlheinz Schmitt scheidet aus. Er war nicht mehr als Stadtrat angetreten.