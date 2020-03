Wer will zur Verwaltung?

Die Geschäftsstelle des Bayerischen Landespersonalausschusses in München führt am Vormittag des 5. Oktober (Montag) für das Einstellungsjahr 2021 das Auswahlverfahren für die Einstellung in der dritten Qualifikationsebene (früher gehobener nichttechnischer Dienst) durch. Wichtigste Zulassungsvoraussetzung ist mindestens die unbeschränkte Fachhochschulreife, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte. Prüfungsorte sind Haßfurt und Ebern.

Bewerber, die eine Einstellung bei einer staatlichen Verwaltung interessiert, melden sich online über die Internetseite www.lpa.bayern.de für das Auswahlverfahren bis spätestens 5. Juli an. Dort sind weitere Informationen abrufbar.

Die Bewerbung für eine Einstellung bei einer nichtstaatlichen Verwaltung ist grundsätzlich über den Online-Antrag auf der Internetseite des Landespersonalausschusses ebenfalls möglich. In einigen wenigen Fällen ist die Bewerbung unmittelbar bei der entsprechenden Einstellungsbehörde erforderlich. Bei diesen Behörden ist hierfür ein gesondertes Formular erhältlich. red